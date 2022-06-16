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Сёмин считает, что Семака заслуженно признали лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ

Сёмин считает, что Семака заслуженно признали лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что наставника «Зенита» Сергея Семака заслуженно признали лучшим тренером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Кто чемпион? «Зенит». Кто тренер у «Зенита»? Семак. Вот и всё. Его признали лучшим тренером — у меня такое же мнение. Всё заслуженно. Были тренеры в «Зените», которые не завоёвывали чемпионства. Раз «Зенит» выиграл чемпионат, значит, там лучший тренер», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.

В голосовании за звание лучшего тренера сезона участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев.

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