Сёмин считает, что Семака заслуженно признали лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что наставника «Зенита» Сергея Семака заслуженно признали лучшим тренером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Кто чемпион? «Зенит». Кто тренер у «Зенита»? Семак. Вот и всё. Его признали лучшим тренером — у меня такое же мнение. Всё заслуженно. Были тренеры в «Зените», которые не завоёвывали чемпионства. Раз «Зенит» выиграл чемпионат, значит, там лучший тренер», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.
В голосовании за звание лучшего тренера сезона участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев.
- 16 июня 2022
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