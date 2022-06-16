Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ сезона-2021/2022

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте турнира. В голосовании за звание лучшего игрока сезона участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев.
Бразильский хавбек получил 86 баллов в голосовании. На втором месте – нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, у него 68 баллов. Третий – полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, он получил 40 баллов.
В минувшем розыгрыше чемпионата России 25-летний бразильский футболист принял участие в 23 матчах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Всего он провёл за «Зенит» 31 игру в сезоне, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.
- 16 июня 2022
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