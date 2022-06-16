Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин перешёл в «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

«Краснодар» и «Ростов» согласовали все детали трансфера игрока. Футболист успешно прошёл медобследование и подписал контракт с жёлто-синими.

Напомним, прошлый сезон Уткин провёл в грозненском «Ахмате» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, забил девять голов и отдал три результативные передачи. За основную команду «Краснодара» Уткин выступает с 2018 года.



«Краснодар» в 30 матчах набрал 50 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Ахмат» (42) завершил сезон на седьмом месте, «Ростов» (38) стал девятым. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).