Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин перешёл в «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.
«Краснодар» и «Ростов» согласовали все детали трансфера игрока. Футболист успешно прошёл медобследование и подписал контракт с жёлто-синими.
Напомним, прошлый сезон Уткин провёл в грозненском «Ахмате» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, забил девять голов и отдал три результативные передачи. За основную команду «Краснодара» Уткин выступает с 2018 года.
«Краснодар» в 30 матчах набрал 50 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Ахмат» (42) завершил сезон на седьмом месте, «Ростов» (38) стал девятым. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
- 16 июня 2022
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:46
-
17:34
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:35
-
16:27
-
16:24
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:43
-
15:38
-
15:19
-
15:13
-
15:11
-
15:08
-
15:07
-
14:58
-
14:47
-
14:40
-
14:11
-
14:10
-
13:58
-
13:44