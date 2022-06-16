Радимов: считаю Семака лучшим тренером сезона. Только Федотов может составить конкуренцию

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что считает наставника основной петербуржской команды Сергея Семака лучшим тренером сезона.

«Понятия не имею, как относиться к победе Семака. Тоже считаю его лучшим в РПЛ в прошедшем сезоне. Только Федотов сможет составить ему конкуренцию. Сможет ли он это сделать с ЦСКА? Через год позвоните, посмотрим», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Семак получил от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.



В голосовании за звание лучшего тренера сезона участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев.