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Радимов: считаю Семака лучшим тренером сезона. Только Федотов может составить конкуренцию

Радимов: считаю Семака лучшим тренером сезона. Только Федотов может составить конкуренцию
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что считает наставника основной петербуржской команды Сергея Семака лучшим тренером сезона.

«Понятия не имею, как относиться к победе Семака. Тоже считаю его лучшим в РПЛ в прошедшем сезоне. Только Федотов сможет составить ему конкуренцию. Сможет ли он это сделать с ЦСКА? Через год позвоните, посмотрим», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Семак получил от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.

В голосовании за звание лучшего тренера сезона участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев.

Семак брал титулы, конкуренты меняли тренеров. Вы только посмотрите, сколько их было! Семак брал титулы, конкуренты меняли тренеров. Вы только посмотрите, сколько их было!
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