Перес: в «Реале» играет лучший форвард мира. Нелогично покупать Холанда для скамейки

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«В нашей команде играет лучший форвард мира. Нелогично же подписывать Холанда, чтобы он сидел на скамейке запасных. Ничего не знаю о его отступных», — цитирует Переса Marca.

Напомним, Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. За это время норвежский нападающий в 89 матчах стал автором 86 голов и 23 результативных передач. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» составила € 75 млн.

21-летний футболист официально станет игроком горожан 1 июля 2022 года. Его контракт будет действовать до лета 2027 года.