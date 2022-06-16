Перес: в «Реале» играет лучший форвард мира. Нелогично покупать Холанда для скамейки
Поделиться
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».
«В нашей команде играет лучший форвард мира. Нелогично же подписывать Холанда, чтобы он сидел на скамейке запасных. Ничего не знаю о его отступных», — цитирует Переса Marca.
Напомним, Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. За это время норвежский нападающий в 89 матчах стал автором 86 голов и 23 результативных передач. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» составила € 75 млн.
21-летний футболист официально станет игроком горожан 1 июля 2022 года. Его контракт будет действовать до лета 2027 года.
Комментарии
- 16 июня 2022
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:44
-
18:36
-
18:31
-
18:31
-
18:25
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:46
-
17:34
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:35
-
16:27
-
16:24
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:43
-
15:38
Партнерский контент