Канчельскис рассказал, кто заслужил стать лучшим тренером прошедшего сезона в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов должен был получить награду лучшему тренеру прошедшего сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Понятно, что у «Зенита» нет конкурентов: в «Спартаке» бардак, в ЦСКА перемены, «Краснодар» — туда же… Если бы «Динамо» каждый год боролось за первое место, то они считались бы конкурентом. Однако Федотов заслужил лучшего тренера России! Можно было сделать, как в случае с «Золотым мячом» с Месси и Роналду!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, лучшим тренером сезона-2021/2022 был признан наставник «Зенита» Сергей Семак. Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.
- 16 июня 2022
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:44
-
18:36
-
18:31
-
18:31
-
18:25
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:46
-
17:34
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:35
-
16:27
-
16:24
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
15:49
-
15:43
-
15:38