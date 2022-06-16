Канчельскис рассказал, кто заслужил стать лучшим тренером прошедшего сезона в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов должен был получить награду лучшему тренеру прошедшего сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Понятно, что у «Зенита» нет конкурентов: в «Спартаке» бардак, в ЦСКА перемены, «Краснодар» — туда же… Если бы «Динамо» каждый год боролось за первое место, то они считались бы конкурентом. Однако Федотов заслужил лучшего тренера России! Можно было сделать, как в случае с «Золотым мячом» с Месси и Роналду!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, лучшим тренером сезона-2021/2022 был признан наставник «Зенита» Сергей Семак. Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.