«Сочи» оформил первый трансфер в летнее межсезонье
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Защитник «Балтики» Артём Мещанинов продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. 26-летний футболист перешёл в «Сочи», сообщается на официальном сайте сочинцев.
В составе «Сочи» Мещанинов будет выступать под 26-м номером. Защитник стал первым новичком команды в летнее межсезонье.
Мещанинов выступал на постоянной основе за «Балтику» с июля 2020 года, куда перешёл из чешского клуба «Баник Острава». Контракт игрока с калининградским клубом был рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 750 тыс.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Мещанинов сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча.
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