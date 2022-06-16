Сергей Рыжиков вошёл в тренерский штаб «Ахмата»
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вошёл в тренерский штаб «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.
После завершения карьеры игрока Рыжиков перешёл на тренерскую работу. Он уже присоединился к чеченской команде на сборе в Саранске.
Рыжиков защищал цвета «Рубина» с 2008 по 2018 год. В составе казанской команды дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны. В марте 2021 года Рыжиков покинул «Тамбов» и завершил профессиональную карьеру.
Грозненский «Ахмат» в 30 матчах набрал 42 очка и занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». «Сочи» занял второе место.
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