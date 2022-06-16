Талалаев рассказал о функциях Рыжикова в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, какие функции будет исполнять Сергей Рыжиков в тренерском штабе грозненцев.
«Сергея Рыжикова мы пригласили в тренерский штаб, это не тренер по вратарям. Рамзан Цуцулаев продолжает свою работу. Рыжиков хочет в будущем стать главным тренером команды, мы общались с ним на эту тему. Главные аспекты его работы — это взаимодействие между вратарями и линией обороны, чёткость действий команды в обороне, плюс индивидуальная работа и привитие духа победителей футболистам. Сергей прошёл многое, выиграл в России всё — и чемпионаты, и кубки, и Суперкубок. В составе «Рубина» обыгрывал «Барселону», работал с большим количеством хороших, перспективных тренеров.
Мы стремимся развиваться, поэтому пригласили его в наш тренерский штаб. Уверен, это поможет сделать нам скачок вперёд, так же, как это происходило с Яя Туре. Очень надеюсь, что индивидуальные тренировки, где Рыжиков сможет передавать и свой большой игроцкий опыт, и опыт работы тренером на протяжении двух лет, поможет нашим молодым футболистам прогрессировать и двигаться вперёд», — цитирует Талалаева пресс-служба чеченского клуба.
- 16 июня 2022
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