Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский перешёл в «Пари Нижний Новгород»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский перешёл в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных.
Рыбчинский на правах аренды продолжит выступление в составе нижегородского клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне россиянин провёл в Российской Премьер-Лиге 21 матч, в котором отдал одну результативную передачу. В Лиге Европы хавбек провёл четыре игры.
Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова.
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