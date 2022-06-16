Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский перешёл в «Пари Нижний Новгород»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский перешёл в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных.

Рыбчинский на правах аренды продолжит выступление в составе нижегородского клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне россиянин провёл в Российской Премьер-Лиге 21 матч, в котором отдал одну результативную передачу. В Лиге Европы хавбек провёл четыре игры.

Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова.