Нападающий Вильсон Изидор взял 10-й номер в «Локомотиве»
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор сменил игровой номер перед началом нового сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале железнодорожников.
Ранее 21-летний французский футболист выступал под 19-м номером. Теперь на его спине будет красоваться 10-й номер, который в прошлом сезоне принадлежал полузащитнику Фаустино Анджорину, арендованному московским клубом у «Челси».
Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.
Вильсон дважды признавался лучшим игроком месяца в составе железнодорожников. Изидор провёл в чемпионате России сезона-2021/2022 11 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
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