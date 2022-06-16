Нападающий Вильсон Изидор взял 10-й номер в «Локомотиве»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор сменил игровой номер перед началом нового сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале железнодорожников.



Ранее 21-летний французский футболист выступал под 19-м номером. Теперь на его спине будет красоваться 10-й номер, который в прошлом сезоне принадлежал полузащитнику Фаустино Анджорину, арендованному московским клубом у «Челси».



Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.



Вильсон дважды признавался лучшим игроком месяца в составе железнодорожников. Изидор провёл в чемпионате России сезона-2021/2022 11 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.