Завтра состоится жеребьёвка календаря ФНЛ-1 на следующий сезон

Завтра, 17 июня, Футбольная национальная лига проведёт жеребьёвку календаря ФНЛ-1 на сезон-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба лиги.



Церемония начнётся в 15:00 по московскому времени. Предварительный вариант календаря будет опубликован на официальном сайте лиги по окончании жеребьёвки. Старт турнира запланирован на 17 июля. Лига предлагает вернуться к историческим названиям турниров: Первая и Вторая лиги.

Ранее президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принял решение об участии 18 команд в розыгрыше чемпионата сезона-2022/2023. Обмен командами между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 планируется осуществлять в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранить в действующем формате: два клуба выходят в Премьер-Лигу напрямую, ещё два играют в стыковых матчах.