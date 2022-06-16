Завтра состоится жеребьёвка календаря ФНЛ-1 на следующий сезон
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Завтра, 17 июня, Футбольная национальная лига проведёт жеребьёвку календаря ФНЛ-1 на сезон-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Церемония начнётся в 15:00 по московскому времени. Предварительный вариант календаря будет опубликован на официальном сайте лиги по окончании жеребьёвки. Старт турнира запланирован на 17 июля. Лига предлагает вернуться к историческим названиям турниров: Первая и Вторая лиги.
Ранее президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принял решение об участии 18 команд в розыгрыше чемпионата сезона-2022/2023. Обмен командами между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 планируется осуществлять в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранить в действующем формате: два клуба выходят в Премьер-Лигу напрямую, ещё два играют в стыковых матчах.
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