Роберт Левандовски может перейти в «Челси»

Лондонский «Челси» интересуется форвардом «Баварии» Робертом Левандовским. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в социальной сети.

Как отмечает источник, «Челси» уступает в борьбе за 33-летнего нападающего «Барселоне» и «ПСЖ».



Ранее стало известно о том, что поляк не желает продолжать карьеру в «Баварии» из-за трудностей с заключением нового контракта.



Сам Левандовски активно обсуждает свой трансфер на пресс-конференциях, прямо заявляя о намерениях покинуть мюнхенский гранд. Среди претендентов на форварда также назывались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».



В сезоне-2021/2022 Левандовски провёл 45 матчей во всех турнирах за «Баварию», забив 48 голов и оформив шесть голевых передач.