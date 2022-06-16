Игорь Осинькин рассказал о задачах «Крыльев Советов» в предстоящем сезоне РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о задачах команды в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Какую задачу я поставлю перед собой и командой на сезон? Чтобы ставить задачи, надо понимать, в каком составе «Крылья» подойдут к сезону. Мы в любом случае помним, что основная задача клуба — развитие наших футболистов. Понимаем, что восьмое место — это достаточно неплохой результат. В каждом матче прошедшего чемпионата мы хотели быть выше. Поэтому я бы хотел занять место выше восьмого. Получится ли быть намного выше? Мы постараемся взять по максимуму. Думаю, что результат будет зависеть от нашего комплектования», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

56-летний Осинькин возглавил самарскую команду летом 2020 года. В первый сезон Осинькин вместе с «Крыльями Советов» выиграл Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По итогам завершившегося сезона самарцы заняли восьмое место.