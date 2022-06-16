«У Федотова всё впереди». Радченко — о признании Семака лучшим тренером сезона

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко высказался о признании наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером прошедшего сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Согласен с тем, что Семак — лучший тренер прошлого сезона. С ним команда стала чемпионом страны не только в этом сезоне, но и на протяжении последних четырёх лет. Поэтому, конечно, он лучший.



То, что при равенстве голосов отдали победу тому, кто выиграл чемпионат, считаю правильным решением. Семак стал чемпионом с большим отрывом. У Федотова всё впереди, и если бы он стал чемпионом страны, то при равенстве очков в голосовании ему бы отдали эту награду», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.



В голосовании за звание лучшего тренера сезона участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев.