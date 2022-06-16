«Дзюба знает, что делает». Радимов — о возможном переходе нападающего в «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил возможный переход бывшего нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы в «Фенербахче».
«Могу ли я представить Дзюбу в турецком чемпионате? Понятия не имею. Честно скажу — ни разу в жизни не смотрел турецкий чемпионат. Может быть, на сборах где-то видел… совсем не знаю уровень чемпионата.
Что касается возможного перехода, Дзюба — взрослый человек. Он знает, что делает», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
- 16 июня 2022
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