«Дзюба знает, что делает». Радимов — о возможном переходе нападающего в «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил возможный переход бывшего нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Могу ли я представить Дзюбу в турецком чемпионате? Понятия не имею. Честно скажу — ни разу в жизни не смотрел турецкий чемпионат. Может быть, на сборах где-то видел… совсем не знаю уровень чемпионата.



Что касается возможного перехода, Дзюба — взрослый человек. Он знает, что делает», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.