Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин отреагировал на возможный уход Зиньковского из «Крыльев Советов»

Осинькин отреагировал на возможный уход Зиньковского из «Крыльев Советов»
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского из команды.

«Много уже было разговоров, что Антон перерос уровень «Крыльев». Как мы видим, находясь в «Крыльях» в этом сезоне, Зиньковский ещё больше прибавил. Сейчас я не хотел бы как-то оценивать, кто и кого перерос. Он действительно был полезным. Антон – часть команды. И он прибавляет вместе с командой. Уходит или нет — пока сказать сложно. Надеюсь, что мы постараемся сохранить как можно больше лидеров», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.

Новость по теме
Игорь Осинькин рассказал о задачах «Крыльев Советов» в предстоящем сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022