Осинькин отреагировал на возможный уход Зиньковского из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского из команды.
«Много уже было разговоров, что Антон перерос уровень «Крыльев». Как мы видим, находясь в «Крыльях» в этом сезоне, Зиньковский ещё больше прибавил. Сейчас я не хотел бы как-то оценивать, кто и кого перерос. Он действительно был полезным. Антон – часть команды. И он прибавляет вместе с командой. Уходит или нет — пока сказать сложно. Надеюсь, что мы постараемся сохранить как можно больше лидеров», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.
- 16 июня 2022
-
22:43
-
22:39
-
22:38
-
22:30
-
22:17
-
22:15
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:42
-
21:41
-
21:39
-
21:38
-
21:35
-
21:29
-
21:20
-
21:18
-
21:02
-
20:42
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:01
-
19:56
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:00