Осинькин отреагировал на возможный уход Зиньковского из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского из команды.

«Много уже было разговоров, что Антон перерос уровень «Крыльев». Как мы видим, находясь в «Крыльях» в этом сезоне, Зиньковский ещё больше прибавил. Сейчас я не хотел бы как-то оценивать, кто и кого перерос. Он действительно был полезным. Антон – часть команды. И он прибавляет вместе с командой. Уходит или нет — пока сказать сложно. Надеюсь, что мы постараемся сохранить как можно больше лидеров», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.