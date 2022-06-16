В «Волгаре» прокомментировали возможное назначение Кержакова на пост главного тренера

Генеральный директор «Волгаря» Андрей Никитин отреагировал на информацию о том, что бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков может возглавить астраханский клуб.
«Я об этом ничего не знаю», — цитирует Никитина Metaratings.
Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», а будущее тренера зависело от решения губернатора Нижегородской области. Под руководством Кержакова команда заняла 11-е место, набрав 33 очка.
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом». «Волгарь» по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял 16-е место.
- 16 июня 2022
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