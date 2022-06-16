Осинькин — о «Рубине» в ФНЛ: Слуцкий — сильный. Обязательно справится с этой ситуацией

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал вылет «Рубина» в Футбольную национальную лигу.

«Я не общался со Слуцким после вылета. Посчитал, что не стоит говорить какие-то слова. Уверен, он сильный человек и сам обязательно справится с этой ситуацией. И вот такая помощь с разговорами ему сейчас не нужна. Когда будем на сборах в Казани, то мы, конечно, увидимся», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

56-летний Осинькин возглавил самарскую команду летом 2020 года. В первый сезон Осинькин вместе с «Крыльями Советов» выиграл Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По итогам завершившегося сезона самарцы заняли восьмое место.

В следующем сезоне казанцы будут выступать в ФНЛ.