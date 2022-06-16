Агент Тюкавина: Костю в «Динамо» всё устраивает. Если уходить, то в зарубежный клуб

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста.
«Как дела у Тюкавина? Нормально. Он на рыбалке сейчас. Помню, в прошлом году журналисты спрашивали, какой у него главный вариант. Отвечал: «Уехать отдохнуть». Тогда это были Мальдивы, сейчас — отправился в Киров рыбу ловить. Скинул недавно мне фотографию, какую он щуку поймал. Рад, что он уехал туда, где телефонов особо нет, отдыхает.
А по поводу того, кто кем интересуется, где бы он мог быть, зачем это всё закидывать? У Кости действующий контракт с «Динамо». Всё, что клуб обещает, он выполняет. Он с пяти лет в клубе — его всё устраивает. Опять же: мы придерживаемся мнения, что если уходить куда-то, то в зарубежный клуб. Но, думаю, ещё сезон как минимум ему надо поиграть в России, полностью адаптироваться, стать лидером команды, а дальше будем думать, как двигаться.
У нас нет такого, что где-то дали больше денег — и мы побежали. Есть свои принципы. У Кости на первом месте футбол», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».
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