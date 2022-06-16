Фамейе провёл первую тренировку в «Рубине»

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе провёл первую тренировку в казанском клубе. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Три вещи, которые должен сделать наш новичок в первый день в клубе. Познакомиться с тренером, посмотреть наши клипы, попробовать чак-чак», — говорится в сообщении с презентацией игрока.
Ганский форвард подписал трёхлетний контракт с казанским клубом и будет выступать под номером 20. Джоэль перешёл в «Рубин» в качестве свободного агента. Фамейе до перехода в «Оренбург» выступал в чемпионате Беларуси за «Белшину» (Бобруйск) и брестское «Динамо».
Недавно стало известно о переходах в «Рубин» полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артёма Попова. Также стало известно, что команду покинул защитник Филип Уремович. Арендное соглашение с Германом Онугхой также подошло к концу.
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