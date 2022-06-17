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«Лилль» объявил об отставке тренера. Клуб может возглавить экс-наставник «Шахтёра»

«Лилль» объявил об отставке тренера. Клуб может возглавить экс-наставник «Шахтёра»
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Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек был отправлен в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Под руководством Гурвеннека «доги» заняли 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» и римской «Ромы» Паулу Фонсека с большой долей вероятности возглавит французский «Лилль». Отмечалось, что 49-летний португальский специалист подпишет с «Лиллем» контракт сроком на два года.

Предыдущим местом работы Фонсеки была итальянская «Рома», которую он тренировал с 2019 по 2021 год. Также в карьере специалиста были украинский «Шахтёр», португальские «Брага», «Пасуш де Феррейра» и «Порту». С лета 2021 года Паулу Фонсека находится без работы, в статусе свободного агента.

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