«Лилль» объявил об отставке тренера. Клуб может возглавить экс-наставник «Шахтёра»

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек был отправлен в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Под руководством Гурвеннека «доги» заняли 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» и римской «Ромы» Паулу Фонсека с большой долей вероятности возглавит французский «Лилль». Отмечалось, что 49-летний португальский специалист подпишет с «Лиллем» контракт сроком на два года.
Предыдущим местом работы Фонсеки была итальянская «Рома», которую он тренировал с 2019 по 2021 год. Также в карьере специалиста были украинский «Шахтёр», португальские «Брага», «Пасуш де Феррейра» и «Порту». С лета 2021 года Паулу Фонсека находится без работы, в статусе свободного агента.
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