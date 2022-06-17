Цорн рассказал о подготовке «Локомотива» к новому сезону

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«Я видел в глазах у ребят, что они все приехали на позитивных эмоциях. Некоторые из ребят знают Баковку ещё в старом виде и, конечно, приятно удивлены. У них прямо горят глаза, хотят начать тренировочный процесс и работать с командой. Плюс новички приехали, для них тоже эта атмосфера и те условия, которые мы здесь создали, очень приятны, идеальны», — сказал Цорн в эфире клубного YouTube-канала.

Московский «Локомотив» в 30 матчах набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). В тройку лидеров турнира по итогам минувшего сезона вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги выступят московское «Торпедо» и воронежский «Факел», которые заняли первые два места в ФНЛ сезона-2021/2022.