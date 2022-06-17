Перес: думаю, мать Мбаппе хотела, чтобы он перешёл в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал продление контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ».
Французский нападающий продлил контракт с парижским клубом до 2025 года. Его предыдущее соглашение с клубом истекало в конце сезона-2021/2022. Сообщалось, что Мбаппе может продолжить карьеру в составе «Реала».
«Он присылает мне сообщение, я отвечаю ему и уже вижу, что это не тот Мбаппе, которого я хотел. В «Реале» нет никого выше клуба. Мбаппе – отличный футболист, он может добиться большего, чем другие, но это коллективный вид спорта. У нас есть ценности и принципы, которые мы не можем изменить. Я думаю, что мать Килиана хотела, чтобы он перешёл в «Реал», потому что это было его мечтой, когда он был маленьким мальчиком. Говорят, что она была смущена», – цитирует Переса Marca со ссылкой на El Chiringuito.
В сезоне-2021/2022 Килиан Мбаппе провел за «ПСЖ» 46 матчей и забил 39 голов.
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