Матьё Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом»
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Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна продлил контракт на год, сообщил клуб из Пирея в Twitter.
37-летний полузащитник перешёл в стан «красно-белых» в 2019 году и за это время провёл за команду 120 матчей во всех турнирах. На его счету 14 голов и 39 результативных передач. С клубом он уже трижды выиграл чемпионат Греции (2020, 2021, 2022) и один раз – Кубок страны (2020).
В сезоне-2014/15 Вальбуэна выступал в России за московское «Динамо» (40 поединков, 6 голов). Вместе с командой, которую на тот момент возглавлял Станислав Черчесов, он вышел в 1/8 финала Лиги Европы. По окончании сезона хавбек вернулся во Францию и в течение двух сезонов играл за «Лион», а позже столько же – за турецкий «Фенербахче».
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