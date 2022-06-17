«В следующий раз думайте, прежде чем писать обо мне». Ловрен жёстко обратился к СМИ

32-летний хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен опубликовал пост с обращением к местным СМИ, которые опубликовали в одном из своих материалов фото его несовершеннолетней дочери – Елены. Спустя некоторое время материал был удалён, а издание выступило с извинениями перед игроком.

«Честно говоря, немного поздно извиняться, ущерб уже нанесён. Я и раньше прощал такое, а потом вы начинаете думать, что можете делать всё, что захотите. Отныне я подаю в суд на любой пост, связанный с моей личной жизнью или оскорбляющий меня, как это недавно произошло на беспрецедентном уровне. Уважаемые СМИ, вы всё преувеличиваете день ото дня. Я рекомендую вам хорошо подумать в будущем, прежде чем публиковать что-либо обо мне», — гласит публикация Ловрена в одной из социальных сетей.

Напомним, в прошедшем сезоне Ловрен принял участие в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в пяти из которых команда завершила матч без пропущенных мячей. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2023 года.