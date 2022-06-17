Президент «Барселоны»: Пике страдает. Сколько бы денег и славы ни было, он человек

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признал, что 35-летний испанский защитник каталонцев Жерар Пике переживает нелёгкий этап в жизни в связи с разводом и различными слухами о возможном уходе из клуба, однако функционер заверил, что он уверен в футболисте и оказывает ему полную поддержку.

«Пике страдает. Сколько бы денег и славы ни было, он тоже человек. Он капитан и ещё многое нам должен дать. Он заслуживает любви болельщиков клуба, не обращайте внимания на новости, которые публикуются. Он хороший человек», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Ранее сообщалось, что Хави сказал игроку, что тот не входит в его планы на следующий сезон. Пике заявил, что тренер ошибается на его счёт и у него ещё есть резервы, чтобы быть лучшим защитником «Барселоны» вне зависимости от новых трансферов.



Контракт Жерара Пике с «Барселоной» действует ещё два сезона. Сообщается, что защитник даже готов пойти на сокращение зарплаты ради того, чтобы остаться в каталонском клубе.

Пике попадает в перекладину ударом головой.

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