«Рубин» сыграет с «Крыльями Советов» и «Уфой» перед стартом сезона в ФНЛ

Пресс-служба казанского «Рубина» в телеграме опубликовала список соперников клуба в товарищеских матчах перед стартом сезона в Футбольной национальной лиге.
- 20 июня – «Акрон»;
- 24 июня – «КАМАЗ»;
- 28 июня – «Крылья Советов»;
- 4-5 июля – (соперник уточняется);
- 10 июля – «Уфа».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 матчах, в результате чего вылетел в ФНЛ. Датой начала турнира является 17 июля. Сегодня, 17 июня, Футбольная национальная лига проведёт жеребьёвку календаря ФНЛ-1 на сезон-2022/2023
Ранее президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принял решение об участии 18 команд в розыгрыше чемпионата сезона-2022/2023. Обмен командами между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 планируется осуществлять в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранить в действующем формате: два клуба выходят в Премьер-Лигу напрямую, ещё два играют в стыковых матчах.
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