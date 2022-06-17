В США шокированы, что Вашингтон не примет матчи ЧМ-2026

Общественность в США осталась шокирована решением проигнорировать заявку столицы страны – Вашингтона на проведение матчей ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Об этом информирует Goal.

Этот регион принимал матчи в 1994 году, но на этот раз остался в стороне от праздника. Болельщики разочарованы, что вместо Вашингтона, округа Колумбия и Балтимора были выбраны другие конкурирующие второстепенные кандидаты, такие как Бостон.

«Абсолютный шок, поскольку округ Колумбия пропускается как принимающий город. Чемпионат мира без матчей в столице страны кажется немыслимым, но получается именно так», — гласит публикация журналиста The Athletic Пабло Иглесиаса в «Твиттере».

Напомним, что от США матчи примут Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. От Мексики – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей. В Канаде матчи примут Торонто и Ванкувер.

США одержали уверенную победу над Гондурасом в отборе к ЧМ-2022:





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