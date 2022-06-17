«Тоттенхэм» готов предложить € 90 млн за Лаутаро. Игрок хочет остаться в «Интере»

Лондонский «Тоттенхэм» намерен приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, однако футболист желает любой ценой остаться в миланском клубе, сообщил в «Твиттере» итальянский журналист Альфредо Педулла.



В материале на своём сайте Педулла добавляет, что «Интер» планирует закрыть сделки по приобретению Ромелу Лукаку и Пауло Дибалы. В то же время наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте очень хочет видеть знакомого ему по совместной работе Лаутаро Мартинеса в составе своей нынешней команды. Лондонцы готовы предложить за аргентинского нападающего порядка € 90 млн, но «Интер» не торопится с ним расставаться. Сам игрок недавно открыл в Милане ресторан и хочет любой ценой остаться.



Мартинес в «Интере» с лета 2018 года. За четыре сезона он провёл в составе «чёрно-синих» 180 матчей и забил 74 гола.

«Интер» обыграл в финале Кубка Италии «Ювентус».

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