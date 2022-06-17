В «Барселоне» подтвердили, что близки к продлению контракта с Гави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что команда близка к продлению контракта с испанским полузащитником Гави.
«Новый контракт Гави дорабатывается. Мы находимся на пути к продлению соглашения, и мы находимся на заключительной стадии, — сказал Лапорта», – приводит слова Лапорты AS.
По сведениям источника, сумма отступных за 17-летнего Гави составит € 1 млрд (ранее было € 50 млн), а полузащитник подпишет контракт на пять лет.
Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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