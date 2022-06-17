Малиновский: в следующем сезоне «Аталанта» точно выйдет в еврокубки
Поделиться
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выразил надежду на участие в еврокубках в сезоне-2023/2024/
«Будущее Аталанты? В этом году мы не вышли в еврокубки, но в следующем сезоне мы точно это сделаем. У нас были разные проблемы по ходу сезона, так как играть в Серии А всегда сложно. Команда будет и дальше прогрессировать», — приводит слова Малиновского Alfredo Pedulla со ссылкой на SkySports.
«Аталанта» набрала 59 очков в 38 матчах и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Италии в минувшем сезоне стал «Милан», набравший 86 очков.
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини хочет покинуть команду.
Комментарии
- 17 июня 2022
-
06:17
-
06:08
-
06:04
-
05:56
-
05:37
-
05:28
-
04:58
-
04:47
-
04:25
-
04:25
-
03:58
-
03:42
-
03:38
-
03:18
-
03:12
-
02:54
-
02:44
-
02:41
-
02:27
-
01:44
-
01:36
-
01:16
-
00:54
-
00:36
-
00:31
-
00:31
-
00:17
-
00:00
- 16 июня 2022
-
23:57
-
23:44
-
23:39
-
23:32
-
23:22
-
23:12
-
23:05
Партнерский контент