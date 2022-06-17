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Малиновский: в следующем сезоне «Аталанта» точно выйдет в еврокубки

Малиновский: в следующем сезоне «Аталанта» точно выйдет в еврокубки
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выразил надежду на участие в еврокубках в сезоне-2023/2024/

«Будущее Аталанты? В этом году мы не вышли в еврокубки, но в следующем сезоне мы точно это сделаем. У нас были разные проблемы по ходу сезона, так как играть в Серии А всегда сложно. Команда будет и дальше прогрессировать», — приводит слова Малиновского Alfredo Pedulla со ссылкой на SkySports.

«Аталанта» набрала 59 очков в 38 матчах и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Италии в минувшем сезоне стал «Милан», набравший 86 очков.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини хочет покинуть команду.

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