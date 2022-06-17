Малиновский выделил главное тренерское качество Гасперини

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметил главное качество Джан Пьеро Гасперини как главного тренера.

«Гасперини? Его одно из лучших качеств как тренера, то что он прекрасно и доходчиво всё объясняет. Если игрок делает то, что говорит тренер, то всё работает отлично. Я многому у него научился за эти три года пребывания в клубе, он, действительно, хорош. Играть в «Аталанте» непросто, нужна голова, здесь мало быть великим игроком», — приводит слова Малиновского Alfredo Pedulla со ссылкой на SkySports.

«Аталанта» набрала 59 очков в 38 матчах и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Италии в минувшем сезоне стал «Милан», набравший 86 очков.