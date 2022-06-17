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Малиновский выделил главное тренерское качество Гасперини

Малиновский выделил главное тренерское качество Гасперини
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметил главное качество Джан Пьеро Гасперини как главного тренера.

«Гасперини? Его одно из лучших качеств как тренера, то что он прекрасно и доходчиво всё объясняет. Если игрок делает то, что говорит тренер, то всё работает отлично. Я многому у него научился за эти три года пребывания в клубе, он, действительно, хорош. Играть в «Аталанте» непросто, нужна голова, здесь мало быть великим игроком», — приводит слова Малиновского Alfredo Pedulla со ссылкой на SkySports.

«Аталанта» набрала 59 очков в 38 матчах и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Италии в минувшем сезоне стал «Милан», набравший 86 очков.

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