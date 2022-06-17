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Аксель Витсель может перейти в «Атлетико»

Аксель Витсель может перейти в «Атлетико»
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Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перейти в мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мадридский клуб поспорит с французским «Марселем» за бельгийского полузащитника. В клубе из Франции боятся проиграть эту гонку.

Аксель Витсель выступает за немецкий клуб с 2018 года. Всего за «шмелей» бельгийский полузащитник в 144 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В Германии Витсель выиграл Кубок и Суперкубок страны.

С 2012 по 2017 год Витсель выступал в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга. С сине-бело-голубыми бельгиец выиграл чемпионат России, Кубок страны и дважды — Суперкубок. С 2008 года хавбек вызывается в сборную Бельгии.

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