Мане заявил, что его будущей жены не должно быть в соцсетях

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что его будущей жены не должно быть в социальных сетях.
«Многие девушки у меня спрашивали, почему я не женат, но извините, вы только тратите время. Женщину, на которой я женюсь, не будет в социальных сетях. Я хочу жениться на женщине, которая будет уважать Бога и молитвы», — приводит слова Мане журналист Фрэнк Халид в социальной сети.
«Бавария» может подписать с Мане трёхлетнее контрактное соглашение. Переговоры с «Ливерпулем» вступают в завершающую стадию и в скором времени «Бавария» подаст новый запрос по трансферу сенегальского нападающего.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложит за 30-летнего футболиста € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определённого количества голов форварда.
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