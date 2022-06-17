Кукурелья — приоритетная цель на это трансферное окно для Гвардиолы

Испанский полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Марк Кукурелья – приоритетная цель на это трансферное окно для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.
По информации источника, клубы уже договорились между собой о трансфере игрока. Примечательно, что за свою приоритетную цель Гвардиола и его команда отдадут € 60 млн.
Кукурелья является воспитанником «Барселоны». Он окончательно покинул команду летом 2020 года, перейдя в «Хетафе». Через год испанский защитник стал футболистом «Брайтона».
В минувшем сезоне Кукурелья в 39 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Брайтоном» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
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