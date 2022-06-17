Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес определился с клубом, в котором начнёт тренерскую карьеру, сообщает Diario Ole.



По информации источника, первым его клубом станет «Росарио Сентраль». Аргентинец считает, что готов стать тренером, но очень взволнован перед новым вызовом.



4 июня бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентуса» и сборной Аргентины Карлос Тевес объявил о завершении карьеры футболиста. 38-летний спортсмен признался, что не может продолжать играть после смерти своего приёмного отца Сегундо Раймундо, который ушёл из жизни в феврале 2021 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.



Последним клубом Тевеса был «Бока Хуниорс», который форвард покинул в 2021 году. Ранее аргентинский футболист выступал за «Коринтианс», «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и другие команды.

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