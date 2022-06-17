Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доминик Динга покинул «Урал»

Доминик Динга покинул «Урал»
Комментарии

Сербский защитник Доминик Динга покинул екатеринбургский «Урал». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.

Несколькими днями ранее Динга приехал в Екатеринбург, после чего попрощался с командой, за которую выступал 6 лет.

«Желаем Доминику успешного продолжения карьеры и регулярной игровой практики!» — написала пресс-служба «Урала».

Напомним, в «Урал» Доминик пришёл в апреле 2016 года и сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 по 2018 годы Динга провёл за команду 29 матчей. После этого несколько сезонов защитник играл в аренде в минском «Динамо». В январе 2022 года сербский футболист вернулся в «Урал», но больше не выходил на поле в официальных матчах.

Столько тренерских перестановок в РПЛ ещё не было. И это всего за полгода! Столько тренерских перестановок в РПЛ ещё не было. И это всего за полгода!
Все летние трансферы РПЛ. Полный список Все летние трансферы РПЛ. Полный список
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022