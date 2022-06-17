Доминик Динга покинул «Урал»

Сербский защитник Доминик Динга покинул екатеринбургский «Урал». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.

Несколькими днями ранее Динга приехал в Екатеринбург, после чего попрощался с командой, за которую выступал 6 лет.

«Желаем Доминику успешного продолжения карьеры и регулярной игровой практики!» — написала пресс-служба «Урала».

Напомним, в «Урал» Доминик пришёл в апреле 2016 года и сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 по 2018 годы Динга провёл за команду 29 матчей. После этого несколько сезонов защитник играл в аренде в минском «Динамо». В январе 2022 года сербский футболист вернулся в «Урал», но больше не выходил на поле в официальных матчах.