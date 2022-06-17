Источник: Йович покинет «Реал» этим летом

Форвард мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович уйдёт из клуба в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети.
Ранее стало известно об интересе к Йовичу со стороны «Фиорентины». Как отмечает источник, «Реал» может продолжать выплачивать часть зарплаты 24-летнего форварда, которая является слишком большой суммой для итальянцев — € 6 млн в год.
Йович перешёл из франкфуртского «Айнтрахта» в «Реал» летом 2019 года за € 63 млн. Из-за трудностей в адаптации к игре в испанском клубе он был отправлен обратно в стан немецкого клуба на вторую часть сезона-2020/2021 на правах аренды.
В сезоне-2021/2022 серб провёл 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.
- 17 июня 2022
-
10:45
-
10:39
-
10:35
-
10:30
-
10:28
-
10:10
-
09:59
-
09:58
-
09:49
-
09:46
-
09:40
-
09:29
-
09:19
-
09:03
-
08:54
-
08:30
-
08:05
-
07:36
-
06:44
-
06:17
-
06:08
-
06:04
-
05:56
-
05:37
-
05:28
-
04:58
-
04:47
-
04:25
-
04:25
-
03:58
-
03:42
-
03:38
-
03:18
-
03:12
-
02:54