Источник: Йович покинет «Реал» этим летом

Форвард мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович уйдёт из клуба в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети.



Ранее стало известно об интересе к Йовичу со стороны «Фиорентины». Как отмечает источник, «Реал» может продолжать выплачивать часть зарплаты 24-летнего форварда, которая является слишком большой суммой для итальянцев — € 6 млн в год.



Йович перешёл из франкфуртского «Айнтрахта» в «Реал» летом 2019 года за € 63 млн. Из-за трудностей в адаптации к игре в испанском клубе он был отправлен обратно в стан немецкого клуба на вторую часть сезона-2020/2021 на правах аренды.



В сезоне-2021/2022 серб провёл 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

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