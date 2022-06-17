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Галактионов высказался о совмещении работы в «Нижнем Новгороде» и молодёжке сборной России

Галактионов высказался о совмещении работы в «Нижнем Новгороде» и молодёжке сборной России
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Тренер Михаил Галактионов высказался по поводу совмещения работы в молодёжной сборной России и «Пари Нижнем Новгороде».

«Сборная продолжает работать как единый механизм. И в сегодняшней ситуации совмещение работы в сборной и в клубе – вопрос решаемый. Тем более что в РПЛ все кандидаты в сборную на виду. Вот и в нашей команде мы увидели ряд перспективных ребят, которые могут быть востребованы в российской молодёжке», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Нижнего Новгорода».

Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова и назначении Михаила Галактионова.

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