Михаил Галактионов рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в «Нижнем Новгороде»

Новый тренер «Пари Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов рассказал, кто войдёт в его штаб.
«Во-первых, мы сразу же договорились с руководством, что в клубе должна быть преемственность, и местные специалисты – Антон Геннадьевич Хазов и Дмитрий Борисович Полянин – должны продолжить работу в команде. Также остаётся в тренерском штабе тренер вратарей Валерий Семёнович Клейменов.
Со мной в нижегородский клуб пришли специалисты, которые работали в сборных командах России. Они настоящие профессионалы своего дела. На них всегда можно положиться. Это старший тренер Олег Анатольевич Лёвин, старший тренер по физической подготовке Кирилл Константинович Жинкин и специалист по аналитической работе Владимир Владимирович Савченко. Мы вместе решали задачи в сборных командах на чемпионатах Европы и в рамках олимпийского цикла. Этим людям я доверяю целиком и полностью», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Нижнего Новгорода».
Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова и назначении Михаила Галактионова.
- 17 июня 2022
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