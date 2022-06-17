Национальный футбольный центр будет создан на территории «Сириуса»

Российский футбольный союз достиг принципиальной договорённости с федеральной территорией «Сириус» о создании на её территории современного Национального футбольного центра, который будет использоваться всеми сборными командами страны, в том числе национальными.



Центр станет площадкой для организации круглогодичного тренировочного и восстановительного процессов и сможет использоваться не только сборными командами, но и футбольными клубами для проведения предсезонных сборов.



Федеральная территория «Сириус» расположена в Имеретинской низменности Краснодарского края, в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Здесь проходила зимняя Олимпиада 2014 года, и на базе объектов олимпийского наследия по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году был создан Образовательный центр «Сириус» для талантливых детей со всей страны.