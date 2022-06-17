Галактионов: РПЛ — сильный чемпионат

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов, который также возглавляет молодёжную сборную России, высказался о своих требованиях к команде.

«Моя тренерская философия – играть первым номером? Наши победы на европейской арене были одержаны благодаря опредёленному стилю игры. Мы хотим прививать его и в «Нижнем Новгороде». Да, РПЛ – сильный чемпионат. Но европейский уровень ещё более сложный. И мы не будем отступать от своих принципов. У нас есть определённые требования, которые мы хотим применять в работе с командой.

Важно, чтобы город жил футболом. Мы очень хотим радовать болельщиков качеством игры, чтобы наша команда была узнаваемая. Но самое главное – это запредельная самоотдача футболистов, чтобы не было равнодушных, чтобы игроки бились на каждом участке футбольного поля. И, конечно же, по игре наша команда должна быть сильнее соперника.

Аналитика в современном футболе играет очень важную роль. Каждый игрок должен чётко понимать, что он делает в той или иной ситуации на футбольном поле против того или иного соперника», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Нижнего Новгорода».