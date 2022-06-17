Президент РФС прокомментировал создание Национального футбольного центра

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал создание Национального футбольного центра на базе «Сириуса».



«На сегодняшний день для всей вертикали сборных команд, от 14-летних до национальной, РФС вынужден арендовать поля в разных частях нашей страны. Безусловно, есть необходимость централизации подготовки, чтобы юноши, девушки и уже взрослые футболисты и футболистки тренировались вместе. Таким образом, мы сможем эффективнее применять единые методики подготовки.



В решении данной задачи нам сильно помог «Сириус», за что ему большое спасибо. Мы достигли принципиальной договорённости, что на их территории будет построен современный тренировочный центр для сборных команд.



Это важный инфраструктурный проект для всего нашего футбола — пользоваться им смогут не только сборные, но и профессиональные клубы, которые до последнего времени проводили учебно-тренировочные сборы за рубежом. Будет правильно, что у них будет возможность готовиться в хороших условиях и на территории России. Проект важен не только для РФС, но и для развития «Сириуса», учащиеся и студенты которого смогут также пользоваться этой инфраструктурой», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.



Ранее Российский футбольный союз достиг принципиальной договорённости с федеральной территорией «Сириус» о создании на её территории современного Национального футбольного центра, который будет использоваться всеми сборными командами страны, в том числе национальными.

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