Фамейе: «Рубин» — один из лучших клубов в России, его знают в Гане. Это большой шанс

Ганский нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал о причинах перехода в казанскую команду.



«Во-первых, хочу поприветствовать болельщиков «Рубина», всю команду, город и республику Татарстан. Очень приятно оказаться в таком клубе, как «Рубин». Сначала мне позвонил спортивный директор. Затем у меня была возможность поговорить с главным тренером. Он большой человек, я часто видел его на экране телевизора, и встретиться с таким тренером лично для меня, молодого игрока, это невероятно. У меня же есть возможность показать свои способности, свой талант. «Рубин» — один из лучших клубов в России, этот клуб знают в Гане. Это большой шанс для меня. Хотя решение не было простым, ведь мы вышли в Премьер-лигу. Мне нужно было посоветоваться со своей семьёй, со всеми, кто мог мне дать совет. Главная причина перехода – это тренер и большой клуб. Поэтому я сделал этот выбор», — цитирует Фамейе пресс-служба «Рубина».