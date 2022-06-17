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«Барселона» готовит новое предложение по Левандовскому

«Барселона» готовит новое предложение по Левандовскому
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33-летний форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал ещё ближе к переходу в «Барселону». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

Как отмечает источник, «Барселона» готовит новое предложение по трансферу футболиста мюнхенской «Баварии».

Потенциальному трансферу способствуют хорошие отношения президента каталонского клуба Жоана Лапорты и агента Левандовского Пини Захави. У них есть устная договорённость об условиях перехода.

Несмотря на интерес со стороны «ПСЖ» и «Челси», приоритетом самого форварда также является именно «Барселона».

В сезоне-2021/2022 Левандовски провёл 45 матчей во всех турнирах за «Баварию», в которых забил 48 голов и отдал шесть голевых передач.

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