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«Им нужен забивной форвард». Радченко — о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»

«Им нужен забивной форвард». Радченко — о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Хороший шаг для карьеры. Почему бы себя не попробовать в турецком чемпионате. Тем более в такой команде, как «Фенербахче», которая ставит перед собой высокие задачи. Мы знаем, что там хороший тренер. Клуб будет ставить определённые задачи перед собой. Им нужен форвард именно с такими характеристиками, как Дзюба.

Они прекрасно знают его последние выступления в РПЛ: он всегда был одним из лучших бомбардиров. Так что им нужен забивной форвард. Для Артёма это очередной вызов. Он полон сил, и заканчивать с футболом пока рано. Будет интересно посмотреть, как он будет там выступать», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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