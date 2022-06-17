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Фамейе: главная задача «Рубина» — это выход в РПЛ. Я верю в команду и в тренера

Фамейе: главная задача «Рубина» — это выход в РПЛ. Я верю в команду и в тренера
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Ганский нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал о целях и задачах на ближайший сезон в Футбольной национальной лиге.

«Каждый футболист хочет играть в Премьер-Лиге на высочайшем уровне. Но, повторюсь, «Рубин» — большой клуб. Я верю, что мы можем вернуть клуб в Премьер-Лигу. У нас хорошая команда с качественными игроками. Так что у нас есть все шансы выйти в Премьер-Лигу.

Я всегда готов ко всему, каждую минуту, каждую секунду я готов. Каждый, кто оказался в этой команде, обладает сильными качествами. Я просто жду своего шанса и буду его использовать. И я уважаю всех своих партнёров.

Ещё рано говорить о целях, потому что впереди длинный сезон. Но я верю в команду, в тренера, в персонал, верю в себя, в свои качества, верю в каждого. Верю, что вместе мы проделаем хорошую работу в новом сезоне. Главная задача – это выход в Премьер-Лигу», — цитирует Фамейе пресс-служба «Рубина».

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