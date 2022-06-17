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Зиньковский: задача «Крыльев» на следующий сезон быть выше, чем в предыдущем

Зиньковский: задача «Крыльев» на следующий сезон быть выше, чем в предыдущем
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский назвал задачу клуба на сезон-2022/2023.

«Задача — занять место лучше, чем в прошлом сезоне. Лично для себя хочется снова стать лучшим в гонке ассистентов. Улучшить результаты и делать больше голевых действий. И, конечно же, помогать команде как можно больше», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). «Крылья Советов» (41) завершили сезон на восьмом месте.

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