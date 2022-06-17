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Игрок «Крыльев» Костанца: в России очень холодно! Но я получаю удовольствие от Самары

Игрок «Крыльев» Костанца: в России очень холодно! Но я получаю удовольствие от Самары
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Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением о России и погоде, а также времени, которое он проводит в Самаре.

«Я очень рад находиться в «Крыльях». Надеюсь, этот сезон будет намного лучше, чем прошлый!

Это новая страна. Я адаптировался к России, к холоду. Здесь очень холодно! Но, несмотря на это, я получаю удовольствие от России, Самары. Причём не только я, но и моя жена», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). «Крылья Советов» (41) завершили сезон на восьмом месте.

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